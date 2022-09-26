Частые дожди и холод. Жителям Петербурга рассказали, ждать ли тепла на неделе

Хмурое утро понедельника дало старт прохладной неделе. Горожан предупреждают о частых дождях.



Накануне был наиболее холодный день за последние несколько месяцев — среднесуточная температура впервые в сезоне опустилась ниже 8 градусов, до 7,6 градуса. Об этом 26 сентября в своём Telegram-канале сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня и завтра, добавил метеоролог, осадки будут минимальными, хотя местами дожди всё же пройдут. Ожидается, что из-за атмосферного фронта 29 сентября погода будет некомфортной — температура воздуха опустится ниже 10 градусов. Но совсем прощаться с теплом пока рано.