    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    0 м/с, штиль

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.1eur56.48
    Ответы от военкоматаНотариальный адГрузинская границаОграничения на выездОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Частые дожди и холод. Жителям Петербурга рассказали, ждать ли тепла на неделе

    2335
    2 комментария

    Хмурое утро понедельника дало старт прохладной неделе. Горожан предупреждают о частых дождях.

    Накануне был наиболее холодный день за последние несколько месяцев — среднесуточная температура впервые в сезоне опустилась ниже 8 градусов, до 7,6 градуса. Об этом 26 сентября в своём Telegram-канале сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Сегодня и завтра, добавил метеоролог, осадки будут минимальными, хотя местами дожди всё же пройдут. Ожидается, что из-за атмосферного фронта 29 сентября погода будет некомфортной — температура воздуха опустится ниже 10 градусов. Но совсем прощаться с теплом пока рано.

    «К выходным дням южный ветер принесет тёплый воздух, поэтому 10... 15 градусов тепла еще почувствуем», — сказал синоптик.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что 26 сентября в Петербурге будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Никита Пряхин26 Сен 2022 в 11:17
    Если бы только дожди и холода!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close