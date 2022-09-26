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    Ищите женщину. В Петербурге на балконе нашли мужчину с дыркой в животе

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    Полиция Красногвардейского района устанавливает обстоятельства конфликта между мужчиной и женщиной на проспекте Энтузиастов, после которого первого увезли в больницу, а вторая ударилась в бега.

    В полицию сообщение о том, что на балконе второго этажа дома 44 по проспекту Энтузиастов лежит мужчина в крови, поступило через единую службу спасения 112 накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. Когда наряд прибыл на место, то нашел в подъезде раненного в живот 31-летнего мужчину. Его в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу.

    Соседи рассказали сотрудникам, что слышали в тот день ссору мужчины с его гражданской женой, 44-летней ранее судимой по наркотическим статьям хозяйкой квартиры. После чего женщина ушла в неизвестном направлении.

    Её поиск ведется.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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