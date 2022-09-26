Ищите женщину. В Петербурге на балконе нашли мужчину с дыркой в животе

Полиция Красногвардейского района устанавливает обстоятельства конфликта между мужчиной и женщиной на проспекте Энтузиастов, после которого первого увезли в больницу, а вторая ударилась в бега.



В полицию сообщение о том, что на балконе второго этажа дома 44 по проспекту Энтузиастов лежит мужчина в крови, поступило через единую службу спасения 112 накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. Когда наряд прибыл на место, то нашел в подъезде раненного в живот 31-летнего мужчину. Его в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу.

