Казахстан заявил, что не признает донбасские референдумы

Референдумы о присоединении к России новых украинских территорий не признает Казахстан. В стране заявили, что исходят из принципа территориальной целостности государств.

Заявление сделано от лица министра иностранных дел Айбека Смадиярова 26 сентября. Он напомнил про международное право и устав ООН, в которых также сказано про территориальную целостность государств и ответственности стран за поддержание мира. Именно по этой причине страна не готова признать итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье.