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    Казахстан заявил, что не признает донбасские референдумы

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    Референдумы о присоединении к России новых украинских территорий не признает Казахстан. В стране заявили, что исходят из принципа территориальной целостности государств.

    Заявление сделано от лица министра иностранных дел Айбека Смадиярова 26 сентября. Он напомнил про международное право и устав ООН, в которых также сказано про территориальную целостность государств и ответственности стран за поддержание мира. Именно по этой причине страна не готова признать итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье.

    Накануне плебисцит признали состоявшимся во всех четырех регионах Украины — явка составила больше 50 %.

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