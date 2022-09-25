Баскетбольный «Зенит» впервые выиграл Суперкубок, вновь обыграв ЦСКА на последних секундах

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился финальный матч за Суперкубок Единой Лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 25 сентября в Москве на «ВТБ Арене».
«Зенит» выиграл со счётом 71:70. Все решилось на последних секундах. ЦСКА вышел вперёд 68:70, но петербуржцев спас точный трехочковый бросок Томаса Уимбуша за 2,3 секунды до финальной сирены.
Самым результативным игроком встречи стал армеец Никола Милутинов, набравший 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш (20 очков).
Для «Зенита» победа в этом Суперкубке стала первой в истории.
Напомним, что ранее «Зенит» впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в семиматчевом противостоянии ЦСКА.