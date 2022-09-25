    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.1eur56.48
    Ответы от военкоматаНотариальный адГрузинская границаОграничения на выездОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Баскетбольный «Зенит» впервые выиграл Суперкубок, вновь обыграв ЦСКА на последних секундах

    2116

    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился финальный матч за Суперкубок Единой Лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 25 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

    «Зенит» выиграл со счётом 71:70. Все решилось на последних секундах. ЦСКА вышел вперёд 68:70, но петербуржцев спас точный трехочковый бросок Томаса Уимбуша за 2,3 секунды до финальной сирены.

    Самым результативным игроком встречи стал армеец Никола Милутинов, набравший 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш (20 очков).

    Для «Зенита» победа в этом Суперкубке стала первой в истории.

    Напомним, что ранее «Зенит» впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в семиматчевом противостоянии ЦСКА.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close