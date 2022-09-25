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    Боевые действия на Украине

    Глава Дагестана потребовал исправить ошибки частичной мобилизации

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    Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал строгого соблюдения президентских критериев при проведении частичной мобилизации. Соответствующее заявление появилось в его Telegram-канале 25 сентября.

    «Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — написал Меликов.

    При этом вину за ошибки военкоматов он частично переложил на самих резервистов.

    «Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей», — считает глава республики.

    21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, для контроля линии соприкосновения нужны 300 тысяч резервистов.

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