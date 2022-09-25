Глава Дагестана потребовал исправить ошибки частичной мобилизации

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал строгого соблюдения президентских критериев при проведении частичной мобилизации. Соответствующее заявление появилось в его Telegram-канале 25 сентября.
«Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — написал Меликов.
При этом вину за ошибки военкоматов он частично переложил на самих резервистов.
«Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации. Конечно, помимо реальных фактов, есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей», — считает глава республики.