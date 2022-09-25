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    От запрета смартфонов и SWIFT до ввоза долларов. В Евросоюзе придумывают новые санкции для России

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    Страны Европейского союза предлагают свои варианты ограничений в готовящийся очередной санкционный пакет против России.

    Как пишет 25 сентября Euobserver, предлагается, например, запретить экспорт в Россию десятков высокотехнологичных товаров, включая смартфоны, радарное оборудование и лазерные приборы. А также отключить «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф Банк» от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, рассматривается запрет на транзакции с алмазами из России, запрет на ввоз банкнот США в Россию, в дополнение к евро, и на продажу недвижимости россиянам.

    Это радикальные предложения стран-ястребов блока — Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и присоединившейся к ним Ирландии. Власти Германии же, например, призывают запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных компаниях, пишет Sueddeutsche Zeitung.

    Впрочем, по прогнозам дипломатов, минимум, который скорее всего сделает ЕС, — это внесет в черный список чиновников, причастных к проводимым в Донбассе референдумам, а также внесет в запретительный список несколько мелких российских банков и запретит лишь некоторые высокотехнологичные продукты.

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