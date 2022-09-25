От запрета смартфонов и SWIFT до ввоза долларов. В Евросоюзе придумывают новые санкции для России

Страны Европейского союза предлагают свои варианты ограничений в готовящийся очередной санкционный пакет против России.
Как пишет 25 сентября Euobserver, предлагается, например, запретить экспорт в Россию десятков высокотехнологичных товаров, включая смартфоны, радарное оборудование и лазерные приборы. А также отключить «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф Банк» от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, рассматривается запрет на транзакции с алмазами из России, запрет на ввоз банкнот США в Россию, в дополнение к евро, и на продажу недвижимости россиянам.
Это радикальные предложения стран-ястребов блока — Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и присоединившейся к ним Ирландии. Власти Германии же, например, призывают запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных компаниях, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Впрочем, по прогнозам дипломатов, минимум, который скорее всего сделает ЕС, — это внесет в черный список чиновников, причастных к проводимым в Донбассе референдумам, а также внесет в запретительный список несколько мелких российских банков и запретит лишь некоторые высокотехнологичные продукты.