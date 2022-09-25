США пригрозили России «решительным ответом» на возможный ядерный удар

США предупредили «напрямую в частном порядке» власти России о «катастрофических» последствиях в случае применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Штаты пообещали «решительный» ответ на такой шаг. Об этом 25 сентября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на интервью советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана телеканалу ABC.

«Они понимают, с чем столкнутся, если продолжат движение по этому темному пути... Мы обозначили русским, каковы будут последствия, но мы осторожны в том, как мы говорим об этом публично», — сказал он (цитата по РИА Новости).

