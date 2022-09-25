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    В Казахстане поймали троицу, бежавшую от мобилизации в России

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    Казахстанские пограничники 25 сентября задержали троих нарушителей границы из России. Они обошли действующий погранпункт и пытались попасть в республику. Молодых мужчин, которые, по их словам, уклонялись от мобилизации, передадут российской стороне.

    «Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне», — сообщили в комитете национальной безопасности Казахстана.

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    В ведомстве напомнили, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска в Казахстане переведены в усиленный режим работы.

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