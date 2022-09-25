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    В администрацию сельского поселения под Гатчиной метнули «коктейли Молотова»

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    Пожарные тушили здание администрации Сяськелевского поселения в Гатчинском районе Ленобласти, сообщают 25 сентября 47news. Сообщение о возгорании на улице Центральной поступило после полуночи.

    Издание сообщает, что в экстренные службы поступил сигнал о сработавшей охранно-пожарной сигнализации. Горел кабинет соцзащиты в администрации поселения. Источником стали бутылки с горючей смесью, брошенные в окно. По предварительным данным, полиция ищет мужчину в бежевой куртке.

    Площадь пожара составила 50 квадратных метров, возбуждено уголовное дело.

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