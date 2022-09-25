В Петербурге ищут насильника, надругавшегося над девушкой под Цимбалинским путепроводом

Жертвой насильника во Фрунзенском районе Петербурга стала 25-летняя девушка из Башкортостана. О возбуждении уголовного дела «Фонтанке» стало известно 25 сентября.
Сам инцидент произошел в пятницу вечером. Сотрудница маркетплейса возвращалась после работы. До дома ей оставалось буквально 20 минут пешком, когда на ее пути возник неизвестный мужчина. Он распылил ей в лицо перцовый баллон и, применив физическую силу, изнасиловал. После этого преступник забрал у жертвы смартфон и скрылся. В полицию о случившемся сообщил петербуржец, к которому, по всей видимости, девушка обратилась за помощью.
Полиция уже составила ориентировку. Под мостом нашлась бутылка коньяка и пластиковый стакан. На экспертизу также отправилась одежда потерпевшей.