В Москве отец с ружьем расстрелял дочь в авто и покончил с собой

На западе Москвы мужчина семь раз выстрелил в дочь, а потом покончил с собой, сообщает столичная прокуратура.

Тела мужчины и женщины, уточняет ведомство, с огнестрельными ранениями обнаружили утром 25 сентября около иномарки, припаркованной на улице Студенческой. По предварительным данным, 49-летний отец не менее семи раз выстрелил в сидящую в авто дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.

Как пишет издание MSK1, 30-летняя женщина работала врачом и редко виделась с отцом. В Следственном комитете уточнили, что трагедии предшествовали угрозы погибшей. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).