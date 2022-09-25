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    В Москве отец с ружьем расстрелял дочь в авто и покончил с собой

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    На западе Москвы мужчина семь раз выстрелил в дочь, а потом покончил с собой, сообщает столичная прокуратура.

    Фото: Прокуратура Москвы
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    Тела мужчины и женщины, уточняет ведомство, с огнестрельными ранениями обнаружили утром 25 сентября около иномарки, припаркованной на улице Студенческой. По предварительным данным, 49-летний отец не менее семи раз выстрелил в сидящую в авто дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.

    Как пишет издание MSK1, 30-летняя женщина работала врачом и редко виделась с отцом. В Следственном комитете уточнили, что трагедии предшествовали угрозы погибшей. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    Фото: Прокуратура Москвы

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