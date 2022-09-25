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    Дожди-дожди. Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в воскресенье

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    Санкт-Петербург находится под влиянием атмосферного фронта, который накануне залил дождями центральные области Европейской России. В воскресенье, 25 сентября, город ждет облачная погода и дожди.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха 8… 10 градусов тепла. Ветер северный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    «В понедельник небольшие дожди пройдут лишь местами и станет на 2–3 градуса теплее», — закончил прогноз синоптик.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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