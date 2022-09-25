Дожди-дожди. Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в воскресенье

Санкт-Петербург находится под влиянием атмосферного фронта, который накануне залил дождями центральные области Европейской России. В воскресенье, 25 сентября, город ждет облачная погода и дожди.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Температура воздуха 8… 10 градусов тепла. Ветер северный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.
«В понедельник небольшие дожди пройдут лишь местами и станет на 2–3 градуса теплее», — закончил прогноз синоптик.