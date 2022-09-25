У общежития СПбГУТ нашли труп первокурсника. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбуждено после обнаружения тела 17-летнего юноши из Рязанской области.

Труп был найден вблизи общежития Колледжа традиционной культуры на Дальневосточном проспекте в Петербурге, там проживают и студенты СПбГУТ. Погибший был первокурсником университета. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 сентября.



Трагедия произошла накануне. В субботу следователь позвонил матери погибшего студента. Она рассказала, что ее сын ранее не высказывал желания расстаться с жизнью.

