Обещает контроль. Володин призвал не относиться формально к частичной мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал реагировать на обращения о нарушении законодательства во время частичной мобилизации в России.

«Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством <…> С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо её исправить», — говорится в публикации в Telegram-канале Володина 25 сентября.

Он просит сообщать о нарушениях для помощи в решении ситуаций.

