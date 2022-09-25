Обещает контроль. Володин призвал не относиться формально к частичной мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал реагировать на обращения о нарушении законодательства во время частичной мобилизации в России.
«Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством <…> С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо её исправить», — говорится в публикации в Telegram-канале Володина 25 сентября.
Он просит сообщать о нарушениях для помощи в решении ситуаций.
«К частичной мобилизации нельзя относиться формально <…> На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», — заявил Володин.