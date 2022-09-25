    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    2 м/с, сев

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.1eur56.48
    Ответы от военкомата«Непризывные» болезниВопросы на границеКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Обещает контроль. Володин призвал не относиться формально к частичной мобилизации

    9362

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал реагировать на обращения о нарушении законодательства во время частичной мобилизации в России.

    «Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством <…> С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо её исправить», — говорится в публикации в Telegram-канале Володина 25 сентября.

    Он просит сообщать о нарушениях для помощи в решении ситуаций.

    «К частичной мобилизации нельзя относиться формально <…> На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», — заявил Володин.

    О возникших ситуациях можно также сообщать в чат-бот Telegram-канале «Фонтанки».

    ЛАЙК1
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close