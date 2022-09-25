Парад исторических парусников в акватории Невы превратил Дворцовый мост в гигантский фонтан

Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
Поздним вечером 24 сентября в акватории Невы в рамках фестиваля по случаю Международного дня туризма прошел парад исторических судов. Он задумывался как кульминация проекта, включающего выставку мультимедийных инсталляций на Дворцовой площади, фотовыставку, закрытие мотосезона и музыкальные выступления.
Ради водного шоу были разведены Благовещенский и Дворцовый мосты: они пропускали под собой парусники — исторические корабли и современные яхты, участвовавшие в параде и «танце» на воде. Зрители, находившиеся на обоих берегах Невы, могли посмотреть световые проекции на створках Дворцового моста под музыку, посмотреть «дефиле» кораблей от Университета до Эрмитажа, с их кружением возле него и небольшим пиротехническим шоу, и необычный прием в конце: разведенные створки моста выпустили в воздух струи фонтана, под которыми прошли корабли.
«Задача сегодняшнего шоу была в том числе отметить день туризма, который мы будем праздновать 27 числа, и поговорить о том, какой туризм — у нас в Санкт-Петербурге, — рассказал режиссер шоу и других программ фестиваля Валерий Кудашов. — Мы выбрали для себя несколько тем. Первая, разумеется, касается 350-летия со дня рождения императора Петра Первого, ей была посвящена историческая часть, вхождение первой части судов — а именно брига «Триумф», шхуны «Леди Л». Затем кадры, движение яхт на воде и музыка (это был парафраз музыкальной темы «Моя Москва, твоя Нева») представляли собой рассказ о том, что две столицы — Москва и Петербург — являются одним туристическим целым, интересным ярким проектом. Ну и третья часть была разговором о том, что Санкт-Петербург — столица водного туризма. И движение яхт, расположение и появление водной арки-завесы являлось символом. А финал был логичен и патриотичен — под знаменитую ленинградскую мелодию «Укрощение огня» Андрея Петрова была создана большая водная завеса в цветах российского флага».
Фестиваль ко Дню международного туризма проходит в Петербурге с 23 по 25 сентября.