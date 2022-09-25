Парад исторических парусников в акватории Невы превратил Дворцовый мост в гигантский фонтан

Поздним вечером 24 сентября в акватории Невы в рамках фестиваля по случаю Международного дня туризма прошел парад исторических судов. Он задумывался как кульминация проекта, включающего выставку мультимедийных инсталляций на Дворцовой площади, фотовыставку, закрытие мотосезона и музыкальные выступления.



Ради водного шоу были разведены Благовещенский и Дворцовый мосты: они пропускали под собой парусники — исторические корабли и современные яхты, участвовавшие в параде и «танце» на воде. Зрители, находившиеся на обоих берегах Невы, могли посмотреть световые проекции на створках Дворцового моста под музыку, посмотреть «дефиле» кораблей от Университета до Эрмитажа, с их кружением возле него и небольшим пиротехническим шоу, и необычный прием в конце: разведенные створки моста выпустили в воздух струи фонтана, под которыми прошли корабли.

