СКА прервал победную серию, проиграв в Петербурге московскому «Динамо»

Поражением для СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 24 сентября.
Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2. Первым забил форвард петербуржцев Дамир Жафяров на 20-й минуте. «Динамо» сравняло на 38-й минуте после точного броска Эрика О'Делла в большинстве. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В серии буллитов точнее оказались гости из Москвы. Победный бросок нанес Дмитрий Рашевский.
Таким образом, победная серия СКА прервалась на десятом матче. Следующим соперником армейцев с Невы станет «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра пройдет 26 сентября в Петербурге.