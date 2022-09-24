    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    760мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Врачей отправят в армию? Ответ здесь

    Бронь на предприятии«Непризывные» болезниВопросы на границеКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    СКА прервал победную серию, проиграв в Петербурге московскому «Динамо»

    831
    обсудить

    Поражением для СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 24 сентября.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2. Первым забил форвард петербуржцев Дамир Жафяров на 20-й минуте. «Динамо» сравняло на 38-й минуте после точного броска Эрика О'Делла в большинстве. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В серии буллитов точнее оказались гости из Москвы. Победный бросок нанес Дмитрий Рашевский.

    Таким образом, победная серия СКА прервалась на десятом матче. Следующим соперником армейцев с Невы станет «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра пройдет 26 сентября в Петербурге.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close