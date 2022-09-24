Опрос: ЛНР больше всего хотят в состав России

По данным соцопросов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, жители поддерживают референдум и присоединение к России.

Свои данные 24 сентября предоставила компания «Инсомар». Они опросили по тысяче человек в каждом из этих украинских регионов. Судя по полученным данным, больше всего поддерживают идею присоединения к России в ЛНР — больше 90 процентов. 89, 82 и 72 — это ДНР, Запорожье и Херсон соответственно.

По вопросу присоединения к России на правах субъекта Федерации положительно высказались 97, 94, 84 и 83% соответственно в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсоне. Примечательно, что практически не было тех, кто высказывался отрицательно, — некоторые просто предпочитали на вопрос не отвечать вовсе.