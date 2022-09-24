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    Боевые действия на Украине

    Депутаты предложили единовременно платить мобилизованным по триста тысяч и освободить их от кредитных процентов

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    Поддержать материально россиян, которые отправляются в зону боевых действий Украины, предложили депутаты Госдумы. Это совместная инициатива КПРФ и «Единой России».

    Законопроект внесен в нижнюю палату 24 сентября. Депутаты предложили перечень льгот для мобилизованных и не смогли сразу сказать, сколько на это потребуется денег из бюджета.

    Предлагается выплатить мобилизованным триста тысяч рублей единовременно и освободить их от ряда платежей: процентов по кредитам и ипотеке в период службы, от «коммунальных услуг» и отчислений в фонд капитального ремонта (50% компенсации ), платежи по ОСАГО (тоже 50%), налога на имущество и сборов за детский сад.

    Кроме того, предлагается выплачивать по 6 тысяч рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка военнослужащего и единовременную выплату в размере 14 тысяч рублей на беременную женщину.

    Депутаты также предложили предоставить отсрочку двум категориям: единственным специалистам в сельской местности и родителю/брату/сестре ребенка-инвалида, являющимся единственным кормильцем в семье.

    © Фонтанка.Ру

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