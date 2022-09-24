Сочи готовится стать городом-госпиталем

В Сочи обсуждается вопрос резерва мест для участников СВО, которым может понадобиться реабилитация и оздоровление. Об этом 24 сентября рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Градоначальник отметил, что таким образом в Сочи может быть возрождена традиция времен Великой отечественной войны, когда это был по сути город-госпиталь. Копайгородский добавил, что здравницы будут готовы принять всех, кому это необходимо. Сейчас обсуждается вопрос резерва мест.