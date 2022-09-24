    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Первые отправки мобилизованных

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Сочи готовится стать городом-госпиталем

    2322
    обсудить

    В Сочи обсуждается вопрос резерва мест для участников СВО, которым может понадобиться реабилитация и оздоровление. Об этом 24 сентября рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

    Градоначальник отметил, что таким образом в Сочи может быть возрождена традиция времен Великой отечественной войны, когда это был по сути город-госпиталь. Копайгородский добавил, что здравницы будут готовы принять всех, кому это необходимо. Сейчас обсуждается вопрос резерва мест.

    Мэр Сочи отдельно отметил, что на курорте сокращается количество развлекательных мероприятий.

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close