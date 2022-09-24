Черный «Мерседес» с запрещенными грибами остановила полиция в Кудрово

Водитель «Мерседеса» в Кудрово своим видом заставил дорожную полицию поинтересоваться содержимым багажника и укромных мест в «Мерседесе». Нашли предположительно галлюциногенные грибы и вещества, напоминающие наркотики.
Об этом 24 сентября сообщает паблик «Дорожный инспектор». Из подозрительной машины изъяли пакет со свежими грибами, траву и небольшой «камешек» вещества. Водителя несколько раз штрафовали за отказ проходить освидетельствование. В этот раз на него оформили аналогичный протокол, добавив еще один — за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.
Автомобиль уехал на спецстоянку, водитель — в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.