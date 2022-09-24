Самокатом по голове. Подросток из Кудрово находится между жизнью и смертью после встречи с ровесником

Полиция разбирается в конфликте двух школьников из Кудрово. После ссоры одного поместили в реанимацию, другого вместе с отцом доставили в следственные органы. Об этом 24 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщение о госпитализированном с Европейского проспекта семикласснике поступило в полицию накануне вечером. Врачи оценили состояние 14-летнего подростка как крайне тяжелое. У ребенка диагностировали сложные травмы головы и сразу же поместили его в реанимацию Всеволожской КМБ.
Сотрудники ГУ МВД установили, что в шестом часу вечера на детской площадке один семиклассник ударил другого по голове самокатом. После этого обидчик благополучно покинул место происшествия. Впрочем, уйти от закона у него не получилось. Вскоре подросток был задержан и вместе с отцом доставлен к следователю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.