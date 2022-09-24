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    COVID-19

    Несколько тысяч человек в Петербурге за сутки заразились коронавирусом

    1929
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    Статистика ковидной заболеваемости в Петербурге и в целом по стране показывает снижение, но болеющих все равно много. За сутки в городе прибавилось 3,7 тысячи положительных тестов.

    Больше 50 тысяч человек заразились ковидом в России за последние сутки, следует из данных за 24 сентября. Поправилось больше, 58 тысяч. На такое количество зараженных относительно невелика смертность — 111 случаев на всю страну. 31 из них приходится на москвичей и 11 на петербуржцев.

    221 человек в Петербурге за сутки попал в ковидный госпиталь, 4713 поправились. В целом статистика за последние 10 дней менялась незначительно.

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