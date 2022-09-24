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    Умерла актриса из «Пролетая над гнездом кукушки», игравшая медсестру Рэтчед

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    Американская актриса Луиза Флетчер, чьей самой знаменитой ролью стала медсестра Рэтчед, скончалась в своем доме во Франции 23 сентября на 89-м году жизни, сообщает The New York Times. Кончину подтвердил агент звезды.

    Фото: кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
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    Когда Флетчер прошла кастинг на роль главной медсестры в картине Милоша Формана, ей было 40 и она не была широко известна. Фильм, однако, принес ей «Оскар» как лучшей актрисе, собрав при этом еще четыре награды, включая «лучший фильм», «лучшего режиссера», «лучший адаптированный сценарий» и «лучшего актера» (Джека Николсона). Флетчер за эту роль также была удостоена «Золотого глобуса».

    Актриса в своих интервью рассказывала, что ей было сложно получать роли из-за ее высокого роста (178 сантиметров): партнеры оказывались ниже ее. Среди других фильмов и сериалов, в которых она снялась, — юридический телесериал «Перри Мейсон», лента Роберта Олтмена «Воры как мы», фильм ужасов «Изгоняющий дьявола — 2», фантастика Тоба Хупера «Вторжение с Марса» и американская версия сериала «Бесстыжие». У Флетчер выросло двое детей. Ей было 88 лет.

    В 2000 году на платформе Netflix вышел телесериал «Рэтчед» на основе романа «Пролетая над гнездом кукушки» с Сарой Полсон в главной роли. Героиня, которую в фильме Формана играла Луиза Флетчер, в нем стала центральным персонажем — речь идет о том, как из обычной медсестры та превратилась в настоящего монстра. Сразу после премьеры сериал был продлен на второй сезон.

    Фото: кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

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