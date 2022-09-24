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    Самостоятельную девочку и девятиклассника на роликах сбили в Петербурге на переходах

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    Двое учащихся школ Петербурга оказались в больницах после автомобильных аварий. Как обычно, всему виной невнимательность, но не всегда детская. Обстоятельства ДТП «Фонтанка» узнала 24 сентября.

    Накануне утром на проспекте Непокоренных женщина на «Пежо» сбила восьмиклассницу, которая одна переходила дорогу на красный сигнал светофора. Девочку доставили в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. За рулем была женщина, которая только за текущий год 10 раз привлекалась за нарушение скоростного режима.

    Вечером на Комендантском проспекте петербурженка, управлявшая «Киа Сид», наехала на 14-летнего мальчика, который на роликах вместе с матерью переезжал дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал. Подросток с ушибами был госпитализирован в медучреждение.

    По обеим авариям полиция проводит проверку.

    © Фонтанка.Ру

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