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    Москва готовится к рекордным осадкам, над Петербургом тот же циклон

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    На периферии циклона, который намерен залить водой Москву и другие города европейской части России, оказался Петербург 24 сентября. Горожанам он особо погоду не испортит.

    По данным Гидрометцентра, в Петербурге переменная облачность и до +14. Дожди если и будут, то местами и недолго. В воскресенье картина примерно такая же, но станет холоднее — по прогнозу не больше 10 градусов тепла.

    Тот же циклон, что влияет на небо в Северной столице, хозяйничает в Москве. За ночь там выпала пятая часть от сентябрьской нормы осадков, а впереди еще дождливый день.

    «Циклон замедляет скорость своего перемещения и в течение дня продолжит заливать дождями центральные области Европейской России. Высока вероятность того, что в Москве этот день станет самым дождливым 24 сентября за всю историю наблюдений за погодой. Пока рекорд принадлежит 1953 году и составляет 22 мм», — поделился специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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