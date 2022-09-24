Москва готовится к рекордным осадкам, над Петербургом тот же циклон

На периферии циклона, который намерен залить водой Москву и другие города европейской части России, оказался Петербург 24 сентября. Горожанам он особо погоду не испортит.
По данным Гидрометцентра, в Петербурге переменная облачность и до +14. Дожди если и будут, то местами и недолго. В воскресенье картина примерно такая же, но станет холоднее — по прогнозу не больше 10 градусов тепла.
Тот же циклон, что влияет на небо в Северной столице, хозяйничает в Москве. За ночь там выпала пятая часть от сентябрьской нормы осадков, а впереди еще дождливый день.
«Циклон замедляет скорость своего перемещения и в течение дня продолжит заливать дождями центральные области Европейской России. Высока вероятность того, что в Москве этот день станет самым дождливым 24 сентября за всю историю наблюдений за погодой. Пока рекорд принадлежит 1953 году и составляет 22 мм», — поделился специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.