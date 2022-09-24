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    Петербургские врачи спасают глаз семиклассника после игр с ножом в лифте

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    Игра двух 14-летних подростков закончилась госпитализацией для одного из них. Семиклассник получил серьезное ранение глаза, спасением органа зрения занимаются врачи детской больницы имени Раухфуса. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.

    Накануне вечером в травмпункт самостоятельно обратился 14-летний мальчик с Сиреневого бульвара. Оттуда его в тяжелом состояние доставили в ДГБ № 19. Врачи диагностировали проникающее ранение левого глаза, школьника поместили в отделение офтальмологии. Мать семиклассника пояснила, ножом в глаз сына угодил его друг, когда приятели ехали в лифте.

    Проверку проводит районный отдел ГСУ СК по Петербургу.

    © Фонтанка.Ру

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