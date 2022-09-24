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    Половина машины всмятку. На Бабушкина столкнулись «Фольксваген» и «Шкода»

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    Мужчина серьезно пострадал при столкновении «Шкоды» и Фольксвагена» в Невском районе Петербурга. Видео с места событий опубликовал в соцсетях очевидец вечером 23 сентября.

    «Перекресток Фарфоровской и Бабушкина. Оба торопились на желтый. Водителя «Шкоды» увезли в реанимацию, живой, но без сознания. Водитель «Фольксвагена» отделался легким испугом», — написал он в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Судя по снимкам, буквально половина «Шкоды» оказалась смята, «Фольксвагену» повезло чуть больше.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что авария произошла в шесть вечера, 28-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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