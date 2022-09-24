В Ботаническом саду пройдёт чайный фестиваль — с танцами и бутылофоном

Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» пройдёт в Ботаническом саду 24–25 сентября. Организаторы обещают «самое уютное событие осени». Программа обширная, в Саду будут работать несколько площадок. На площади у «Зелёного домика» будет выступать театр «Мимигранты», ансамбль «Журавушка» и Фёдор Григорьев — мастер игры на бутылофоне. С 16 часов в субботу и воскресенье там же пройдёт мастер-класс по бразильскому танцу форро, а ещё обещают викторины и чаепитие. В «Зелёном домике» пройдут ботанические выставки «Чай — выручай» и «Сокровища Чаквы», а в малом зале павильона — лекция с демонстрацией по приготовлению масалы и другие тематические выступления.

Обратите внимание на «Сокровища Чаквы» — это экспонаты из фонда Ботанического музея. Они посвящены выращиванию чая в грузинском посёлке Чаква. В 1896 году агроном и специалист по выращиванию чайных кустов Иван Клинген привёз шесть тысяч саженцев и две тонны семян, чтобы заложить чайные плантации в Чакве.



Кроме того, лекции и демонстрации будут проходить в субботу и воскресенье в Актовом зале — там научат в том числе заваривать мате, напиток южноамериканских индейцев, который часто называют «напитком Че Гевары», и взбивать порошковый чай маття. В дни фестиваля также можно будет прогуляться по Японскому саду. Рядом с ним будет стоять шатер с интерактивной программой «Чай и кунфу».

