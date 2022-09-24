В Ботаническом саду пройдёт чайный фестиваль — с танцами и бутылофоном

Традиционный осенний «НеобыЧАЙный сад» предлагает обширную программу: от мастер-класса по рисованию чаем и «Безумного чаепития» до бразильских танцев и растопки самовара. 0+
Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» пройдёт в Ботаническом саду 24–25 сентября. Организаторы обещают «самое уютное событие осени». Программа обширная, в Саду будут работать несколько площадок. На площади у «Зелёного домика» будет выступать театр «Мимигранты», ансамбль «Журавушка» и Фёдор Григорьев — мастер игры на бутылофоне. С 16 часов в субботу и воскресенье там же пройдёт мастер-класс по бразильскому танцу форро, а ещё обещают викторины и чаепитие. В «Зелёном домике» пройдут ботанические выставки «Чай — выручай» и «Сокровища Чаквы», а в малом зале павильона — лекция с демонстрацией по приготовлению масалы и другие тематические выступления.
Обратите внимание на «Сокровища Чаквы» — это экспонаты из фонда Ботанического музея. Они посвящены выращиванию чая в грузинском посёлке Чаква. В 1896 году агроном и специалист по выращиванию чайных кустов Иван Клинген привёз шесть тысяч саженцев и две тонны семян, чтобы заложить чайные плантации в Чакве.
Кроме того, лекции и демонстрации будут проходить в субботу и воскресенье в Актовом зале — там научат в том числе заваривать мате, напиток южноамериканских индейцев, который часто называют «напитком Че Гевары», и взбивать порошковый чай маття. В дни фестиваля также можно будет прогуляться по Японскому саду. Рядом с ним будет стоять шатер с интерактивной программой «Чай и кунфу».
Традиционно в фестивальные дни будет работать Ботанический музей, в режиме прогулки — Субтропический оранжерейный маршрут.
Часы проведения фестиваля «НеобыЧАЙный сад» — с 10.00 до 17.30 (билеты в продаже до 16.30). Подробная информация и расписание площадок — на сайте и в соцсетях сада. 0+