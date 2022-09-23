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    «Осточертело, но всегда на стреме». Лукашенко рассказал, почему остается президентом

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    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентство ему надоело, но он остается на этом посту из-за некоторых обстоятельств. Об этом он рассказал журналистам 23 сентября.

    «Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю, ну ладно, хорошо, плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит. А что будет с вами?» — приводит его слова агентство БелТА.

    Лукашенко не видит гарантии, что те, кто придет к власти после него, смогут ее удержать и не начнут «сдирать шкуру» с народа. «И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю», — добавил он.

    Также Лукашенко заявил, что находится под большим давлением и боится подвести народ. «Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас», — сказал он.

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