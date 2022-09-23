«Осточертело, но всегда на стреме». Лукашенко рассказал, почему остается президентом

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентство ему надоело, но он остается на этом посту из-за некоторых обстоятельств. Об этом он рассказал журналистам 23 сентября.



«Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю, ну ладно, хорошо, плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит. А что будет с вами?» — приводит его слова агентство БелТА.