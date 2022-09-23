Все новое — это хорошо забытое старое. Что все-таки продают в петербургском H&M

Шведская сеть магазинов H&M и ее дочерние COS, H&M Home, Mango и Other Stories продолжают работать в Петербурге и не то распродают старое, не то втихую привозят новое. Корреспондент «Фонтанки» узнал у сотрудников магазинов, ждать покупателям новых коллекций или скорого закрытия магазинов в России.

«Фонтанка.ру»

В телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что в торговые точки H&M завозят новую коллекцию одежды и аксессуаров по параллельному импорту. 16 сентября статью об этом выпустили «Известия», ссылаясь на источник, близкий к руководству компании. По его словам, ретейлер заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана».



По данным редакции, в магазинах пришлось увеличить количество сотрудников, так как штатный персонал не справлялся с объемами поставок. В Российском совете торговых центров тогда также подтвердили, что в точки бренда приходят свежие вещи.

При этом сам H&M факт поставок опровергал. В разговоре с РБК представители пресс-службы компании отметили, что сейчас магазин занимается только распродажей оставшегося стока. «Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток», — объясняли в H&M.



Корреспондент «Фонтанки» постарался разобраться, кто прав, и пришел в торговую точку сети в «Сити Молле». Оказалось, что мнения сотрудников о том, приходят ли новые вещи, тоже расходятся. Одна из работниц подтвердила, что в магазины приходит одежда из новой коллекции. Другая сотрудница того же магазина слова коллеги опровергла: «Это не новая коллекция. Сейчас довозят то, что оставалось на центральных складах в Питере и Москве, и поставляют в магазины. Как будто бы товар может выглядеть как другой, но это все старое».

