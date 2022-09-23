В Петербурге полным ходом идут отправки первых мобилизованных. Пока — на полигоны в Ленобласти, где им предстоит боевое слаживание. Так на военном языке называется подготовка к дальнейшей службе в одном строю с новыми товарищами. Отправки идут со всех военкоматов, в Московский районный прессу позвали, когда основную массу новобранцев уже увезли. С какими мыслями сорокалетние мужики едут, как предполагается, на фронт, чего они ждут и за что намерены сражаться — в нашем видео.
«Нам сказали — мы пойдем». Первые партии мобилизованных в Петербурге отправлены на подготовку
В Петербурге полным ходом идут отправки первых мобилизованных. Пока — на полигоны в Ленобласти, где им предстоит боевое слаживание. Так на военном языке называется подготовка к дальнейшей службе в одном строю с новыми товарищами. Отправки идут со всех военкоматов, в Московский районный прессу позвали, когда основную массу новобранцев уже увезли. С какими мыслями сорокалетние мужики едут, как предполагается, на фронт, чего они ждут и за что намерены сражаться — в нашем видео.