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    «Нам сказали — мы пойдем». Первые партии мобилизованных в Петербурге отправлены на подготовку

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    В Петербурге полным ходом идут отправки первых мобилизованных. Пока — на полигоны в Ленобласти, где им предстоит боевое слаживание. Так на военном языке называется подготовка к дальнейшей службе в одном строю с новыми товарищами. Отправки идут со всех военкоматов, в Московский районный прессу позвали, когда основную массу новобранцев уже увезли. С какими мыслями сорокалетние мужики едут, как предполагается, на фронт, чего они ждут и за что намерены сражаться — в нашем видео.

    © Фонтанка.Ру

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