Футболистов сборной России перед вылетом в Бишкек спрашивали о службе в армии

Футболистам сборной России по футболу в аэропорту при проверке документов перед вылетом в Бишкек на матч против национальной команды Киргизии пришлось ответить на несколько вопросов по поводу мобилизации. Об этом пишет 23 сентября Sport24 со ссылкой на главного тренера российской сборной Валерия Карпина.

«Военный билет не просили показать. Всё прошло нормально, вовремя на границе. Вопросы задают всем: служили ли, куда летите, давно ли решили лететь… Что-то спрашивали, да. Кто-то напрягся даже», — заявил Карпин во время пресс-конференции.

