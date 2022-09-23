Футболистов сборной России перед вылетом в Бишкек спрашивали о службе в армии

Футболистам сборной России по футболу в аэропорту при проверке документов перед вылетом в Бишкек на матч против национальной команды Киргизии пришлось ответить на несколько вопросов по поводу мобилизации. Об этом пишет 23 сентября Sport24 со ссылкой на главного тренера российской сборной Валерия Карпина.
«Военный билет не просили показать. Всё прошло нормально, вовремя на границе. Вопросы задают всем: служили ли, куда летите, давно ли решили лететь… Что-то спрашивали, да. Кто-то напрягся даже», — заявил Карпин во время пресс-конференции.
Также тренера спросили, из-за чего игроки такие грустные.
«По мне, всё наоборот: хорошее, нормальное настроение. Все ходят улыбаются. Заходишь на теорию — и стоит гробовая тишина перед ответственными матчами. А сегодня — шум-гам, все улыбаются, смеются. Может, это они при мне улыбаются», — ответил Карпин.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что несколько сотрудников Российского футбольного союза получили повестки — юрист, массажист и администраторы сборных.
Напомним, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится товарищеский матч между сборными России и Киргизии. Это первая игра сборной России с 14 ноября. После 24 февраля все российские команды отстранили от международных турниров из-за начала специальной военной операции на Украине. 21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.