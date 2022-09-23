РБК: «Руссоль» предупредила о риске перебоев с поставками соли

Крупнейшая компания по производству соли в России «Руссоль», также выполняющая и оборонные заказы, предупредила о возможных перебоях с поставками из-за запрета Казахстана на использование своей ж/д инфраструктуры, сообщает РБК 23 сентября.

Железнодорожная администрация Казахстана предупредила о намерении ввести запрет на подачу порожних полувагонов. Он продлится с 24 по 30 сентября. Ограничения объясняют скоплением порожних полувагонов «чужих» железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ (национальный оператор железнодорожной сети Казахстана «Казахстан Темир Жолы»). Власти Казахстана уточнили, что ограничения будут сняты, как только ситуация нормализуется.

При этом временный запрет страны может грозить остановкой производства и поставок с месторождения «Руссоли» в Оренбургской области, так как станцией Илецк-1, расположенной рядом с месторождением компании, управляет именно КТЖ. Под конвенционным запретом могут прекратить подачу полувагонов всех поставщиков, кроме казахстанских, рассказал РБК директор «Руссоли». Сама компания ранее использовала для перевозок только российские полувагоны. Действия перевозчиков уже привели к срыву поставок продукции, в том числе в адрес оборонных предприятий. Если проблемы не будут решены, это может привести «к полной остановке поставок соли, в том числе предприятиям, выполняющим оборонные заказы, обслуживающих критически важную социальную и военную инфраструктуру, такую как ТЭЦ и дорожные службы», а также сложностям со снабжением населения, следует из письма Владимиру Путину от директора компании Сергея Черного.