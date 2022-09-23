Трассу «Сортавала» перекроют для шествия в Приозерске

Днем 24 сентября в Приозерском районе Ленобласти на полчаса остановят федеральную трассу А-121 «Сортавала». Связано это с празднованием Дня города в Приозерске.

С 13:30 до 14:00 субботы на 125-м километре федеральной дороги, на пересечении с улицей Калинина в Приозерске, будет перекрыто движение транспорта, сообщает 23 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будет проходить праздничная колонна.

Движение на месте будут регулировать патрульные экипажи ГИБДД. Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрутов.