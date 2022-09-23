    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Как проходит мобилизация

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    В Петербурге появились Ново-Койровское шоссе и улица Генерала Папченко

    988
    1 комментарий

    Четыре безымянных проезда в Красносельском районе Петербурга получили названия согласно решениям Топонимической комиссии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 23 сентября пресс-служба городской администрации.

    Так, переулок между улицами Тимофея Фёдорова и Лётчика Лихолетова теперь будет называться Коннозаводским. В XIX–начале XX веков недалеко от него находился конный завод.

    Проезд от улицы Тимофея Фёдорова до улицы Лётчика Лихолетова, проходящий по границе усадьбы Виельгорских «Павлино», станет Павлинской улицей.

    Улица, проходящая от улицы Партизана Германа до улицы Чекистов, названа в честь генерала Папченко. Михаил Папченко (1901–1970) командовал 21-й дивизией войск НКВД, которая в 1941 году защищала Урицкий рубеж. Указанная улица как раз находится неподалеку от бывших позиций Урицкого рубежа.

    Дорога от КАД до аэропорта Пулково получила название Ново-Койровское шоссе. Она проходит через бывшую деревню Новое Койрово.

    Помимо этого, документ устанавливает границы Петергофского и Санкт-Петербургского шоссе в Красносельском районе. Первое проходит от проспекта Маршала Жукова до пересечения с трамвайной линией, второе — от пересечения с трамвайной линией до проспекта Будённого.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close