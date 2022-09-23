В Петербурге появились Ново-Койровское шоссе и улица Генерала Папченко

Четыре безымянных проезда в Красносельском районе Петербурга получили названия согласно решениям Топонимической комиссии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 23 сентября пресс-служба городской администрации.
Так, переулок между улицами Тимофея Фёдорова и Лётчика Лихолетова теперь будет называться Коннозаводским. В XIX–начале XX веков недалеко от него находился конный завод.
Проезд от улицы Тимофея Фёдорова до улицы Лётчика Лихолетова, проходящий по границе усадьбы Виельгорских «Павлино», станет Павлинской улицей.
Улица, проходящая от улицы Партизана Германа до улицы Чекистов, названа в честь генерала Папченко. Михаил Папченко (1901–1970) командовал 21-й дивизией войск НКВД, которая в 1941 году защищала Урицкий рубеж. Указанная улица как раз находится неподалеку от бывших позиций Урицкого рубежа.
Дорога от КАД до аэропорта Пулково получила название Ново-Койровское шоссе. Она проходит через бывшую деревню Новое Койрово.
Помимо этого, документ устанавливает границы Петергофского и Санкт-Петербургского шоссе в Красносельском районе. Первое проходит от проспекта Маршала Жукова до пересечения с трамвайной линией, второе — от пересечения с трамвайной линией до проспекта Будённого.