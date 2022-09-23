В Петербурге появились Ново-Койровское шоссе и улица Генерала Папченко

Проезд от улицы Тимофея Фёдорова до улицы Лётчика Лихолетова, проходящий по границе усадьбы Виельгорских «Павлино», станет Павлинской улицей .

Так, переулок между улицами Тимофея Фёдорова и Лётчика Лихолетова теперь будет называться Коннозаводским . В XIX–начале XX веков недалеко от него находился конный завод.

Улица, проходящая от улицы Партизана Германа до улицы Чекистов, названа в честь генерала Папченко. Михаил Папченко (1901–1970) командовал 21-й дивизией войск НКВД, которая в 1941 году защищала Урицкий рубеж. Указанная улица как раз находится неподалеку от бывших позиций Урицкого рубежа.

Дорога от КАД до аэропорта Пулково получила название Ново-Койровское шоссе. Она проходит через бывшую деревню Новое Койрово.

Помимо этого, документ устанавливает границы Петергофского и Санкт-Петербургского шоссе в Красносельском районе. Первое проходит от проспекта Маршала Жукова до пересечения с трамвайной линией, второе — от пересечения с трамвайной линией до проспекта Будённого.