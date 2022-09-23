В Совбезе РФ призвали изучить опыт урегулирования Карибского кризиса

«Опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния, должен особенно активно изучаться сейчас, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой холодной войне против России», — сказал Венедиктов на конференции к 60-летию Карибского кризиса (цитата по РИА Новости ).

Чиновник выразил надежду на то, что в Белом доме отдают себе отчет о возможных последствиях такой политики для всего мира.



Карибским кризисом называют события осени 1962 года, когда СССР разместил свои военные части и ракеты на острове Куба в ответ на размещение американцами ракет в Турции. Противостояние едва не привело к ядерной войне, но ее удалось предотвратить в результате долгих переговоров.

