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    В Совбезе РФ призвали изучить опыт урегулирования Карибского кризиса

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    Необходимо изучить практику успешного урегулирования Карибского кризиса из-за действий Запада. Об этом 23 сентября заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

    «Опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния, должен особенно активно изучаться сейчас, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой холодной войне против России», — сказал Венедиктов на конференции к 60-летию Карибского кризиса (цитата по РИА Новости).

    Чиновник выразил надежду на то, что в Белом доме отдают себе отчет о возможных последствиях такой политики для всего мира.

    Карибским кризисом называют события осени 1962 года, когда СССР разместил свои военные части и ракеты на острове Куба в ответ на размещение американцами ракет в Турции. Противостояние едва не привело к ядерной войне, но ее удалось предотвратить в результате долгих переговоров.

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