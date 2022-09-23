Памятник героям-энергетикам, вернувшим электричество в блокадный Ленинград, открыли у Ладоги

Памятник героям-энергетикам открыли в день 80-летия со дня прорыва энергетической блокады Ленинграда. Он установлен в границах мемориала «Разорванное кольцо» у Ладожского озера, рассказали 23 сентября в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго».
В 1942 году в этот день ленинградские энергетики вернули свет в осаждённый город. Инженеры «Ленэнерго» разработали уникальный проект по прокладке линии электропередачи по дну Ладожского озера — от Волховской ГЭС до Ленинграда. Проложенный кабель назвали «кабелем жизни».
«Благодаря ему электроэнергию смогли получать около трех тысяч жилых домов, была увеличена подача мощности для хлебозаводов, оборонных предприятий, больниц и госпиталей. Прорыв энергетической блокады стал одним из переломных моментов в освобождении города», — добавили в компании.
Памятник «Прорыв энергетической блокады Ленинграда» был создан на средства ПАО «Россети Ленэнерго». Он выглядит как монументальная горизонтальная карта, окружённая ледяными глыбами. По ней проходят линии «кабеля жизни».