Памятник героям-энергетикам, вернувшим электричество в блокадный Ленинград, открыли у Ладоги

Памятник героям-энергетикам открыли в день 80-летия со дня прорыва энергетической блокады Ленинграда. Он установлен в границах мемориала «Разорванное кольцо» у Ладожского озера, рассказали 23 сентября в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго».



В 1942 году в этот день ленинградские энергетики вернули свет в осаждённый город. Инженеры «Ленэнерго» разработали уникальный проект по прокладке линии электропередачи по дну Ладожского озера — от Волховской ГЭС до Ленинграда. Проложенный кабель назвали «кабелем жизни».

