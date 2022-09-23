    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Как проходит мобилизация

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Водители не поделили въезд с Волхонского шоссе на КАД и собирают пробку и на съезде, и на кольце

    1130
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Движение по кольцевой автодороге Петербурга днем 23 сентября затруднила авария на территории Ломоносовского района Ленобласти. Две легковые помяли друг друга при въезде на магистраль.

    Авария произошла на 83-м километре КАД, на развязке с продолжением улицы Пионерстроя. В половине четвертого часа дня на съезде с Волхонского шоссе на внешнее кольцо КАД столкнулись два попутных легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что у одной из машин сильно повреждена передняя часть, у второй — помят бок и оторван передний бампер.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пострадавших в результате аварии нет, добавили в управлении. Движение в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», заторы скопились на въезде с Волхонского шоссе и на внешнем кольце КАД.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close