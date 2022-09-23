Водители не поделили въезд с Волхонского шоссе на КАД и собирают пробку и на съезде, и на кольце

Движение по кольцевой автодороге Петербурга днем 23 сентября затруднила авария на территории Ломоносовского района Ленобласти. Две легковые помяли друг друга при въезде на магистраль.
Авария произошла на 83-м километре КАД, на развязке с продолжением улицы Пионерстроя. В половине четвертого часа дня на съезде с Волхонского шоссе на внешнее кольцо КАД столкнулись два попутных легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что у одной из машин сильно повреждена передняя часть, у второй — помят бок и оторван передний бампер.
Пострадавших в результате аварии нет, добавили в управлении. Движение в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», заторы скопились на въезде с Волхонского шоссе и на внешнем кольце КАД.