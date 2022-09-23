Полиция и прокуратура Петербурга предупреждают о последствиях участия в несогласованных акциях

Полицейский главк сообщает, что все попытки проведения акций, которые не согласованы в установленном порядке, будут пресекаться.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 сентября, призывы к проведению таких акций в Петербурге распространяются в Интернете. Поэтому подразделения полиции проводят дополнительные меры по обеспечению порядка.



ГУ МВД призывает горожан и гостей города не реагировать на призывы и предостеречь от этого родных и близких.

