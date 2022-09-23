Полиция и прокуратура Петербурга предупреждают о последствиях участия в несогласованных акциях

Полицейский главк сообщает, что все попытки проведения акций, которые не согласованы в установленном порядке, будут пресекаться.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 сентября, призывы к проведению таких акций в Петербурге распространяются в Интернете. Поэтому подразделения полиции проводят дополнительные меры по обеспечению порядка.
ГУ МВД призывает горожан и гостей города не реагировать на призывы и предостеречь от этого родных и близких.
В то же самое время прокуратура сообщает об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях.
Распространение материалов, зовущих прийти на такие акции, может быть квалифицировано как «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (20.2 КоАП РФ), или как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» (20.2 КоАП РФ), либо как преступление по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) или статье 207.3 УК РФ о фейках о спецоперации. А по статье 212 УК РФ привлекаемому может вообще грозить срок до 15 лет в колонии.