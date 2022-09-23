В России выполнили первую заправку крупнотоннажного танкера сжиженным природным газом

В рамках соглашения «Газпром нефти» с «Совкомфлотом» по расширению использования судовых топлив с низким углеродным следом с сентября 2022 года малотоннажную транспортировку и бункеровку СПГ в портах Балтийского моря будет осуществлять единственное в своем классе в России судно-заправщик «Дмитрий Менделеев».

В проекте СПГ-бункеровщика «Газпром нефти» использованы передовые технологии судостроения и операций с газомоторным топливом. Он способен перевозить до 5800 кубометров сжиженного природного газа. Корпус судна адаптирован под климатические особенности Северо-Западного региона, благодаря чему оно может выполнять плавание в однолетних льдах толщиной до 80 сантиметров.



До первой заправки прошли испытания — тестовые стыковки бункеровщика «Дмитрий Менделеев» с судами, которые могут использовать газомоторное топливо, и береговыми терминалами в Ленинградской области. Также была проведена государственная экологическая экспертиза, по результатам которой получено положительное заключение Росприроднадзора о соответствии технологий бункеровки сжиженным природным газом российскому природоохранному законодательству.