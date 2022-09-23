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    В России выполнили первую заправку крупнотоннажного танкера сжиженным природным газом

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    Судно-бункеровщик компании «Газпром нефть» «Дмитрий Менделеев» выполнило первую в России заправку судна сжиженным природным газом (СПГ). В Финском заливе прошла бункеровка танкера ледового класса «Проспект Королева».

    Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть»
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    В рамках соглашения «Газпром нефти» с «Совкомфлотом» по расширению использования судовых топлив с низким углеродным следом с сентября 2022 года малотоннажную транспортировку и бункеровку СПГ в портах Балтийского моря будет осуществлять единственное в своем классе в России судно-заправщик «Дмитрий Менделеев».

    В проекте СПГ-бункеровщика «Газпром нефти» использованы передовые технологии судостроения и операций с газомоторным топливом. Он способен перевозить до 5800 кубометров сжиженного природного газа. Корпус судна адаптирован под климатические особенности Северо-Западного региона, благодаря чему оно может выполнять плавание в однолетних льдах толщиной до 80 сантиметров.

    До первой заправки прошли испытания — тестовые стыковки бункеровщика «Дмитрий Менделеев» с судами, которые могут использовать газомоторное топливо, и береговыми терминалами в Ленинградской области. Также была проведена государственная экологическая экспертиза, по результатам которой получено положительное заключение Росприроднадзора о соответствии технологий бункеровки сжиженным природным газом российскому природоохранному законодательству.

    «В долгосрочной стратегии развития бункерного бизнеса «Газпром нефть» делает ставку на судовые топлива с низким углеродным следом, — отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер. — Сжиженный природный газ имеет высокий рыночный потенциал благодаря своим экологическим и эксплуатационным характеристикам».

    «Совкомфлот» последовательно работает над снижением уровня выбросов при эксплуатации своих судов», — подтвердил генеральный директор — председатель правления «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, отметив, что компания одной из первых в мире начала использовать СПГ в качестве топлива для крупнотоннажных танкеров.

    Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть»

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