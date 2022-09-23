Женщине, сажавшей в Петербурге на цепь детей для сохранности продуктов, вынесли приговор. Детям она теперь должна по миллиону

Красногвардейский райсуд огласил приговор Оксане Фадеевой, которую обвиняли в истязании сына и дочери, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 сентября, петербурженку признали виновной в том, что с апреля 2020 по сентябрь 2021 года она систематически избивала детей, не кормила их, не давала спать и привязывала на цепь, чтобы они не воровали по ночам продукты.

