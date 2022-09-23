Женщине, сажавшей в Петербурге на цепь детей для сохранности продуктов, вынесли приговор. Детям она теперь должна по миллиону

Красногвардейский райсуд огласил приговор Оксане Фадеевой, которую обвиняли в истязании сына и дочери, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 сентября, петербурженку признали виновной в том, что с апреля 2020 по сентябрь 2021 года она систематически избивала детей, не кормила их, не давала спать и привязывала на цепь, чтобы они не воровали по ночам продукты.
В процессе Фадеева вину признала лишь частично, объяснив надевание цепи на детей тем, что они не слушались. При этом женщина уверяла, что кормила детей.
«Фонтанка» писала об этой страшной истории, жертвами которой стали семилетний мальчик и его пятилетняя сестра. В семье был еще один ребенок — девочка 1 года и 8 месяцев.
Суд отправил нерадивую мать в колонию общего режима на 5 лет, а также оштрафовал её на 70 тысяч рублей. С женщины также взыскали по миллиону рублей в пользу сына и дочери.