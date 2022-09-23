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    «Ответственность каждого государства». В ЕС отреагировали на контакты стран с Россией

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    Встреча глав МИД России и Венгрии на полях Генеральной ассамблеи ООН не осталась незамеченной. Официальный представитель ЕС заявил, что подобные вопросы по-прежнему остаются в зоне ответственности стран-членов.

    «Что касается двусторонних встреч, то это, в итоге, ответственность каждого государства. Но я могу лишь напомнить, что в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН в Нью-Йорке», — заявил журналистам официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано (цитата по РИА Новости).

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Нью-Йорке. Дипломаты обсуждали, в частности, сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

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