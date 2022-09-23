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    Суд в Петербурге определил место «жительства» признавшемуся в убийстве охранника заказника из-за 27 тысяч рублей

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    Зеленогорский районный суд Петербурга вынес решение по ходатайству следствия об избрании меры пресечения для обвиняемого в убийстве мужчины.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 сентября, Виталия Быкова обвиняют в том, что 21 сентября около часа дня он приехал на пост охраны заказника «Щучье озеро» к знакомому охраннику. Якобы из-за долга он пять раз ударил его ножом в шею, грудную клетку и туловище. От полученных ранений мужчина скончался на месте. У него, как сообщал СК, похитили 27,5 тысячи рублей.

    Подозреваемого, 37-летнего жителя Зеленогорска, как писала «Фонтанка», нашли в лесу.

    Ему предъявили обвинение. Вину задержанный признал в полном объеме.

    Суд арестовал его на два месяца.

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