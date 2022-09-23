Водителя, устроившего кучу-малу с автобусом на Героев, отправили в колонию. За руль он сел пьяным

В Петербурге вынесли приговор водителю, устроившему массовое ДТП в Красносельском районе летом 2019 года. Он пролетел через стоящие машины на красный и собрал на перекрестке еще один автомобиль и автобус. Одна из пассажирок получила серьезные травмы.

Авария произошла около 16:50 18 августа 2019 года на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мчал на Сitroen С5 по третьему ряду проспекта Героев от улицы Катерников в сторону Ленинского проспекта на скорости порядка 100 км/ч, сообщает 23 сентября объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. Попутные машины впереди остановились на красный свет, но мужчина не стал тормозить. Вместо этого он перестроился в крайний левый ряд и, протаранив стоящий Chevrolet Tahoe, вылетел на перекресток, где столкнулся с Mitsubishi Lancer, ехавшим по Маршала Захарова, а затем наехал на стоящие автобус ЛиАЗ и Volkswagen Tiguan. «Митсубиши» от удара тоже врезался в автобус.