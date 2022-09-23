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    Водителя, устроившего кучу-малу с автобусом на Героев, отправили в колонию. За руль он сел пьяным

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    В Петербурге вынесли приговор водителю, устроившему массовое ДТП в Красносельском районе летом 2019 года. Он пролетел через стоящие машины на красный и собрал на перекрестке еще один автомобиль и автобус. Одна из пассажирок получила серьезные травмы.

    Авария произошла около 16:50 18 августа 2019 года на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мчал на Сitroen С5 по третьему ряду проспекта Героев от улицы Катерников в сторону Ленинского проспекта на скорости порядка 100 км/ч, сообщает 23 сентября объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. Попутные машины впереди остановились на красный свет, но мужчина не стал тормозить. Вместо этого он перестроился в крайний левый ряд и, протаранив стоящий Chevrolet Tahoe, вылетел на перекресток, где столкнулся с Mitsubishi Lancer, ехавшим по Маршала Захарова, а затем наехал на стоящие автобус ЛиАЗ и Volkswagen Tiguan. «Митсубиши» от удара тоже врезался в автобус.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В результате ДТП пассажирка «Лансера» получила тяжелые травмы. Первоначально сообщалось, что пострадали сам виновник и еще двое водителей легковых машин. Их травмы оценивали как средней тяжести.

    Подсудимый свою вину признал и принес потерпевшей публичные извинения. К уголовной ответственности он раньше не привлекался, имеет на иждивении жену с хроническим заболеванием и сам «хроник». Красносельский районный суд Петербурга признал автомобилиста виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 3

    26510184723 Сен 2022 в 16:13
    Скотина!
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