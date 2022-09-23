Разбила телевизор и посуду. В «Редиссоне» на Невском разбушевалась клиентка

Сотрудников Росгвардии вызывали в гостиницу на Невском проспекте, где бушевала посетительница.
Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 23 сентября, тревожную кнопку в отеле на Невском нажали в 19:53.
Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что одна из клиенток конфликтовала с персоналом в состоянии алкогольного опьянения, а также разбила посуду и повредила телевизор в своем номере.
Женщину увезли в 28-й отдел полиции.
По данным «Фонтанки», в «Редиссоне» бушевала 40-летняя уроженка Нижнего Новгорода. В полиции на нее составили протокол о мелком хулиганстве. И отпустили.