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    Собор в Псковском кремле «заминировали» во время богослужения в честь принесения мощей Сергия Радонежского

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    Сообщение о минировании Свято-Троицкого кафедрального собора в Псковском кремле поступило прямо во время богослужения в честь принесения мощей преподобного Сергия Радонежского. Прихожанам пришлось покинуть храм, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МЧС 23 сентября.

    О случившемся сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он обратился к людям: «Дорогие братья и сестры, все приложились к мощам? Нам сообщили, что собор заминирован. Тихонечко все выходим. С Богом. Все выходите. МЧС там», — сказал Тихон.

    На месте работают специалисты. Ворота, ведущие на территорию кремля, закрыли.

    Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского, который прибыл в Псков в пятницу, из собора перевезли в церковь Николы со Усохи.

    Свято-Троицкий собор — кафедральный собор Псковской митрополии. Здание собора, четвертого по счету, было построено в 1699 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Первый деревянный собор был построен в X веке по распоряжению княгини Ольги, он простоял до первой половины XII века и был уничтожен пожаром.

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