Собор в Псковском кремле «заминировали» во время богослужения в честь принесения мощей Сергия Радонежского

Сообщение о минировании Свято-Троицкого кафедрального собора в Псковском кремле поступило прямо во время богослужения в честь принесения мощей преподобного Сергия Радонежского. Прихожанам пришлось покинуть храм, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МЧС 23 сентября.



О случившемся сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он обратился к людям: «Дорогие братья и сестры, все приложились к мощам? Нам сообщили, что собор заминирован. Тихонечко все выходим. С Богом. Все выходите. МЧС там», — сказал Тихон.

