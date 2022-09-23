    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    «Непризывные» болезниКого мобилизуютОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Движение в тоннеле дамбы на несколько дней ограничит ремонт

    243
    обсудить

    На дамбе Петербурга в конце сентября ограничат движение транспорта в автомобильном тоннеле судопропускного сооружения С-1. Там проведут регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

    Из-за ремонта в тоннеле временные ограничения движения по полосам введут сначала на внутреннем кольце, а затем на внешнем, сообщает 23 сентября пресс-служба Дирекции КЗС. Проезд ограничат:

    • с 26 по 27 сентября — в транспортном отсеке Невской стороны;
    • с 28 по 29 сентября — в транспортном отсеке Финской стороны.

    Также могут недолго перекрывать движение перед въездом в тоннель, чтобы завезти и вывезти подъемную технику. По регламенту, такие перекрытия не должны длиться дольше 7–10 минут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close