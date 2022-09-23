Движение в тоннеле дамбы на несколько дней ограничит ремонт

На дамбе Петербурга в конце сентября ограничат движение транспорта в автомобильном тоннеле судопропускного сооружения С-1. Там проведут регламентные и ремонтно-восстановительные работы.
Из-за ремонта в тоннеле временные ограничения движения по полосам введут сначала на внутреннем кольце, а затем на внешнем, сообщает 23 сентября пресс-служба Дирекции КЗС. Проезд ограничат:
- с 26 по 27 сентября — в транспортном отсеке Невской стороны;
- с 28 по 29 сентября — в транспортном отсеке Финской стороны.
Также могут недолго перекрывать движение перед въездом в тоннель, чтобы завезти и вывезти подъемную технику. По регламенту, такие перекрытия не должны длиться дольше 7–10 минут.