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    В Петербурге создадут систему, которая поможет найти ближайшую к дому спортплощадку

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    В Петербурге создадут государственную информационную систему «Спортивный Петербург». В нее внесут информацию о всей спортивной инфраструктуре города, чтобы жители смогли лучше ориентироваться в географии спортивных объектов.

    Как пишут «Ведомости» 23 сентября, постановление о создании новой цифровой системы одобрил губернатор Александр Беглов во время рабочего заседания с членами городского правительства. В перечень объектов внесут не только крупные комплексы, бассейны, катки, но и дворовые спортивные площадки.

    «Наша задача — собрать в одном ресурсе всю информацию о них, чтобы петербуржцы могли найти подходящий по профилю и близкий к дому спортивный объект», — заявил Беглов.

    Согласно государственной программе по развитию физической культуры и спорта в Петербурге, к 2025 году доля петербуржцев, которые систематически занимаются спортом, должна вырасти до 57 %.

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