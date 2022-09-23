В Петербурге создадут систему, которая поможет найти ближайшую к дому спортплощадку

В Петербурге создадут государственную информационную систему «Спортивный Петербург». В нее внесут информацию о всей спортивной инфраструктуре города, чтобы жители смогли лучше ориентироваться в географии спортивных объектов.



Как пишут «Ведомости» 23 сентября, постановление о создании новой цифровой системы одобрил губернатор Александр Беглов во время рабочего заседания с членами городского правительства. В перечень объектов внесут не только крупные комплексы, бассейны, катки, но и дворовые спортивные площадки.