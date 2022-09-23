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    Спикер ЗакСа отвечает на вопросы о реновации в прямом эфире «Фонтанки»

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    3 комментария

    Совсем скоро, в 14:00, смотрите на «Фонтанке» прямой эфир с председателем Заксобрания Петербурга Александром Бельским. Политик расскажет о работе общественного штаба по реновации и ответит на вопросы о корректировке закона о КРТ.

    В Петербурге на базе Заксобрания сформирован общественный штаб по реновации. Первое заседание должно состояться еще до конца сентября. В штаб по итогам голосования попали 39 представителей от горожан, а также депутаты, представители общественной палаты и профильные чиновники.

    Задавайте свои вопросы в комментариях под эфиром.

    Также вопросы можно оставить в комментариях в соцсетях Александра Бельского к новости об эфире.

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