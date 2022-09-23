Спикер ЗакСа отвечает на вопросы о реновации в прямом эфире «Фонтанки»

Совсем скоро, в 14:00, смотрите на «Фонтанке» прямой эфир с председателем Заксобрания Петербурга Александром Бельским. Политик расскажет о работе общественного штаба по реновации и ответит на вопросы о корректировке закона о КРТ.



В Петербурге на базе Заксобрания сформирован общественный штаб по реновации. Первое заседание должно состояться еще до конца сентября. В штаб по итогам голосования попали 39 представителей от горожан, а также депутаты, представители общественной палаты и профильные чиновники.