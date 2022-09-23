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    Суд в Москве постановил взыскать с музыканта Гарика Сукачёва более 500 тыс. рублей долга за ЖКУ

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    Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Арт-Хаус». С музыканта Игоря Сукачёва, более известного как Гарик Сукачёв, взыскали более полумиллиона рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

    Как сообщила 23 сентября пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, суд постановил взыскать с Сукачёва задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 тыс. рублей, пени в размере 15 тыс. рублей и судебные расходы в размере 8,5 тыс. рублей, пишет агентство городских новостей «Москва».

    Игорь Иванович (Гарик) Сукачёв — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино, а также сценарист и телеведущий. Лидер групп «Бригада С» и «Неприкасаемые».

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